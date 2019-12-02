«Орландо» победил «Голден Стэйт», «Торонто» разгромил «Юту»
04:32
«Орландо» (8-11) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Голден Стэйт» (4-17) — 100:96. Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Эван Фурнье, набравший 32 очка.
В параллельной встрече «Торонто» разгромил «Юту» — 130:110. 35 очков набрал форвард канадской команды Паскаль Сиакам.
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