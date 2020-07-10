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«Орландо» — первая команда НБА, которая провела полноценную тренировку после паузы из-за пандемии

10 июля 2020, 11:26
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«Орландо» провел полноценную тренировку после 4-месячной паузы, связанной с пандемией коронавируса.

«Мэджик» стали первыми, кому удалось провести полноценное занятие после паузы. В данный момент 22 клуба НБА начинают подготовку к возобновлению сезона. Команды заселились в специальный кампус в Орландо, где будут проходить матчи.

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