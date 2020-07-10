«Орландо» провел полноценную тренировку после 4-месячной паузы, связанной с пандемией коронавируса.

«Мэджик» стали первыми, кому удалось провести полноценное занятие после паузы. В данный момент 22 клуба НБА начинают подготовку к возобновлению сезона. Команды заселились в специальный кампус в Орландо, где будут проходить матчи.