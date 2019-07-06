"Орландо" отчислил Тимофея Мозгова

Центровой Тимофей Мозгов отчислен из "Орландо", сообщается в Твиттере клуба. По действующему контракту он должен получить 16,7 миллиона долларов. Эта сумма может быть разбита на три года. Предполагается, что "Мэджик" переподпишут Кима Берча.

Мозгов пропустил весь прошедший сезон из-за травмы колена. В 2016 году он подписал четырехлетний контракт на 64 миллиона. Мозгов в составе "Кливленда" стал чемпионом НБА.

НБА: итоговая таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей плей-офф