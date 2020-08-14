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«Орландо» обыграл «Нью-Орлеан»

06:44
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«Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Нью-Орлеан» со счетом 133:127.

Самым результативным на паркете стал разыгрывающий «Пеликанс» Фрэнк Джексон, набравший 31 очко.

«Орландо» по итогам сезона занял восьмое место в Восточной конференции и вышел в плей-офф, где встретится с «Милуоки». «Нью-Орлеан» финишировал 13-м на Западе.

НБА

Регулярный сезон

«Орландо» — «Нью-Орлеан» — 133:127 (34:31, 43:30, 22:26, 34:40)

14 августа.

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