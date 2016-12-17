"Орландо" обыграл "Бруклин"

"Орландо" в матче регулярного чемпионата НБА обыграл "Бруклин" со счетом 118:111. Самыми результативными игроками в составе хозяев стали Эван Фурнье и Никола Вучевич. Они набрали по 21 очку, а черногорец оформил дабл-дабл, сделав 10 подборов.

В активе Сержа Ибаки также дабл-дабл (18 очков, 10 подборов). В составе "Нетс" Брук Лопес набрал 22 очка, а Джереми Лин – 17.

НБА

Регулярный чемпионат

"Орландо" - "Бруклин" - 118:111 (25:28, 28:24, 30:30, 35:29)

О: Фурнье (21), Вучевич (21 + 10 подборов), Ибака (18 + 10 подборов).

Б: Лопес (22), Лин (17), Богданович (15).