«Нью-Йорк» победил «Орландо» и вышел в финал Кубка НБА

«Нью-Йорк» обыграл «Орландо» в полуфинальном матче Кубка НБА — 132:120. Игра прошла в Лас-Вегасе.

Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Никс» Джейлен Брансон — у него 40 очков.

«Нью-Йорк» вышел в финал Кубка НБА, где сыграет с победителем пары «Оклахома» — «Сан-Антонио».

Кубок НБА

Полуфинал

«Орландо» — «Нью-Йорк» — 120:132 (36:33, 28:38, 28:29, 28:32)

О: Саггс (26 очков), Банчеро (25), Бэйн (18)

Н: Брансон (40), Таунс (29), Ануоби (24)