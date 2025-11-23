Баскетбол
Сегодня, 04:33

«Орландо» победил «Нью-Йорк», у Брансона 33 очка и 11 передач

Павел Лопатко

«Орландо» выиграл у «Нью-Йорка» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 133:121.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Мэджик» Франц Вагнер — у него 37 очков. Защитник «Никс» Джелейн Брансон набрал 33 очка и отдал 11 результативных передач.

«Орландо» одержал третью победу подряд. Он занимает 7-е место в Восточной конференции (10 побед, 7 поражений). «Нью-Йорк» (9-6) расположился на 5-м месте.

НБА

Регулярный чемпионат

«Орландо» — «Нью-Йорк» — 133:121 (31:29, 33:37, 34:27, 35:28)

О: Вагнер (37 очков), Бэйн (27), Саггс (26)
Н: Брансон (33 + 11 передач), Таунс (24), Бриджес (18)

