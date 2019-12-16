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«Орландо» нанес «Нью-Орлеану» 12-е поражение подряд

02:46
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«Нью-Орлеан» (6-21) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА проиграл «Орландо» (12-14) — 119:130. «Пеликаны» потерпели 12-е поражение кряду. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Джру Холидэй, набравший 29 очков.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Нью-Орлеан» — «Орландо» — 119:130 (30:24, 27:34, 27:41, 35:31)

Н: Холидэй (29), Редик (23), Ингрэм (21)

О: Айзек (21)

15 декабря.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/

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