Дабл-дабл Бамбы помог «Орландо» обыграть «Миннесоту»

«Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Миннесоту» со счетом 118:110.

Самым результативным на паркете стал центровой «Мэджик» Мохамед Бамба, набравший 27 очков и сделавший 12 подборов.

После этого матча «Орландо» с 18 победами занимает последнее место в Восточной конференции, «Миннесота» с 38 победами — на седьмой строчке Запада.

НБА

Регулярный сезон

«Орландо» — «Миннесота» — 118:110 (24:36, 36:29, 37:28, 21:17)

12 марта. Орландо. «Amway Center».