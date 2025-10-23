Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Уведомления
Главная
Баскетбол
НБА

23 октября 2025, 04:56

«Майами» потерпел поражение от «Орландо», Голдин не играл

Евгений Козинов
Корреспондент

«Майами» проиграл «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:125. Российский центровой «Хит» Владислав Голдин участия в игре не принимал по решению тренера.

В другом матче «Нью-Йорк» победил «Кливленд» — 119:111. Форвард «Никс» О Джи Ануноби оформил дабл-дабл — 24 очка и 11 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

«Орландо» — «Майами» — 125:121 (38:39, 31:26, 21:26, 35:30)

О: Банкеро (24 + 11 подборов), Ф. Вагнер (24), Бэйн (23), да Силва (16).

М: Пауэлл (28), Уиггинс (18), Митчелл (16 + 12 передач), Адебайо (15 + 12 подборов).

«Нью-Йорк» — «Кливленд» — 119:111 (33:23, 32:27, 22:37, 32:24)

Н: Ануноби (24 + 14 подборов), Брансон (23), Таунс (19 + 11 подборов), Бриджес (16).

К: Митчелл (31), Э. Мобли (22), Меррилл (19).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Баскетбол
НБА
БК Кливленд Кавальерс
БК Майами Хит
БК Нью-Йорк Никс
БК Орландо Мэджик
Читайте также
Бойцы расчета РСЗО «Град» рассказали о своей работе в Днепропетровской области
Овечкин двумя силовыми приемами подряд свалил с ног игроков «Детройта»
Врач предупредил о росте риска падений из-за скользких улиц после зимних бурь
«Зенит» выложил 22 млн евро за очередного бразильца. Он правда сын Пеле и брат Неймара?
Соболенко высказалась о спорном решении судьи в матче со Свитолиной
Раскрыты причины авиакатастрофы, в которой погибли 28 фигуристов
Популярное видео
Вреден ли бег и как к нему готовиться
Вреден ли бег и как к нему готовиться
Очередные изменения в СКА, конфликт в минском «Динамо»
Очередные изменения в СКА, конфликт в минском «Динамо»
«Лион» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Лион» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Зальцбург»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Зальцбург»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Панатинаикос» — «Рома»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Панатинаикос» — «Рома»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Сельта»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Сельта»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Кайрат»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Кайрат»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Карабах»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Карабах»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Челси»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Челси»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Интер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Интер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Бавария»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Бавария»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Марсель»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Марсель»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Славия»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Славия»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Бруклин» проиграл «Шарлотт», Демин набрал 14 очков

«Милуоки» обыграл «Вашингтон», Адетокунбо оформил дабл-дабл

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости