«Лейкерс» уступили «Орландо» и потерпели третье поражение подряд

«Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде уступили «Орландо» со счетом 106:118.

Самыми результативными на паркете стали форвард «Мэджик» Франц Вагнер и форвард гостей Лука Дончич, набравшие по 32 очка.

«Лейкерс» потерпели третье поражение подряд и с 43 победами в 71 матче расположились на пятом месте в Западной конференции. «Орландо» с 34 победами в 72 играх — на восьмой строчке «Востока».

НБА

Регулярный чемпионат

«Орландо» — «ЛА Лейкерс» — 118:106 (26:30, 32:30, 34:18, 26:28)

25 марта. Орландо. Amway Center.

«Индиана» — «Миннесота» — 119:103 (25:23, 29:25, 41:25, 24:30)

25 марта. Индианаполис. Gainbridge Fieldhouse.

«Вашингтон» — «Торонто» — 104:112 (32:28, 18:24, 26:26, 28:34)

25 марта. Вашингтон. Capital One Arena.