«Орландо» переиграл «Кливленд»

«Орландо» одержал победу над «Кливлендом» в матче регулярного чемпионата НБА — 128:122. Атакующий защитник «Мэджик» Десмонд Бэйн набрал 35 очков и стал самым результативным игроком встречи.

В другом матче «Нью-Орлеан» на своем паркете выиграл у «Торонто» — 122:111.

НБА

Регулярный чемпионат

«Орландо» — «Кливленд» — 128:122 (38:35, 24:27, 34:27, 32:33)

О: Бэйн (35), Банкеро (25), да Силва (23), Саггс (12), Картер (11 + 11 подборов).

К: Харден (30), Митчелл (25), Эллис (20), Э. Мобли (18 + 13 подборов).

«Нью-Орлеан» — «Торонто» — 122:111 (29:30, 31:28, 33:25, 29:28)

Н: Мерфи (28), Мюррэй (27), Уильямсон (19), Джонс (16).

Т: Куикли (25), Ингрэм (22), Барретт (16).