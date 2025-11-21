«Орландо» обыграл «Клипперс»

«Орландо» победил «Клипперс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 129:101.

Центровой «Клипперс» Ивица Зубац набрал 14 очков и сделал 19 подборов.

У «Клипперс» серия из трех поражений подряд. Команда занимает 11-е место в Западной конференции (4 победы, 11 поражений). «Орландо» идет на 9-м месте в Восточной конференции (9-7).

НБА

Регулярный чемпионат

«Орландо» — «Клипперс» — 129:101 (30:24, 31:25, 32:27, 36:25)

О: Саггс (23 очка), Вагнер (20), Да Силва (17)

К: Харден (31), Зубац (14 + 19 подборов), Браун (9)