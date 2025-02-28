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28 февраля 2025, 05:48

«Голден Стэйт» переиграл «Орландо», Карри набрал 56 очков

Евгений Козинов
Корреспондент

«Голден Стэйт» на выезде обыграли «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:115.

Разыгрывающий защитник «Уорриороз» Стефен Карри набрал 56 очков и стал самым результативным игроком встречи.

«Голден Стэйт» с результатом 32-27 идет на 8-й строчке в Западной конференции. «Орландо» идет на 7-м месте в Восточной конференции — 29-32.

НБА

Регулярный чемпионат

«Орландо» — «Голден Стэйт» — 115:121 (34:23, 32:29, 21:40, 28:29)

О: Банкеро (41), Ф. Вагнер (27), Энтони (11), Картер (9 + 14 подборов).

Г: Карри (56), Пост (18), Др. Грин (12 + 10 подборов), Муди (10).

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Баскетбол
НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Орландо Мэджик
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