«Голден Стэйт» проиграл «Орландо», Карри набрал 34 очка
«Орландо» выиграл у «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:113.
НБА
Регулярный чемпионат
«Орландо» — «Голден Стэйт» — 121:113 (36:32, 31:28, 26:25, 28:28)
О: Бэйн (23), Блэк (21), Ф. Вагнер (18), Картер (17 + 12 подборов), да Силва (15).
Г: Карри (34), Батлер (33), Др. Грин (12).
«Атланта» — «Детройт» — 112:120 (27:35, 27:32, 28:27, 30:26)
А: Джонсон (25), Александер-Уокер (24), Оконгву (21), Дэниэлс (12).
Д: Каннингем (25 + 10 передач), Дюрен (24), Дженкинс (14), Д. Робинсон (14).
«Сан-Антонио» — «Мемфис» 111:101 (23:24, 26:23, 37:40, 25:14)
С: Фокс (26), Барнс (23), К. Джонсон (18).
М: Кауард (19 + 11 подборов), Джарен Джексон (18), Спенсер (15), В. Уильямс (14).
