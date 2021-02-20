Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Орландо» переиграл «Голден Стэйт», «Кливленд» проиграл 8 матч кряду

05:27
Теги:

«Орландо» выиграл у «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА (124:120). «Мэджик» одержали вторую победу кряду.

В другой встрече «Кливленд» проиграл «Денверу» (103:120). «Кавальерс» потерпели восьмое поражение подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Орландо» — «Голден Стэйт» — 124:120 (37:34, 27:17, 29:43, 31:26)

«Кливленд» — «Денвер» — 103:120 (23:33, 27:36, 30:26, 23:25)

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир