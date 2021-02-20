«Орландо» переиграл «Голден Стэйт», «Кливленд» проиграл 8 матч кряду
05:27
«Орландо» выиграл у «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА (124:120). «Мэджик» одержали вторую победу кряду.
В другой встрече «Кливленд» проиграл «Денверу» (103:120). «Кавальерс» потерпели восьмое поражение подряд.
НБА
Регулярный чемпионат
«Орландо» — «Голден Стэйт» — 124:120 (37:34, 27:17, 29:43, 31:26)
«Кливленд» — «Денвер» — 103:120 (23:33, 27:36, 30:26, 23:25)
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю