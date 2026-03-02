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2 марта, 05:47

«Детройт» обыграл «Орландо» на выезде

Павел Лопатко

«Детройт» победил «Орландо» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 106:92.

Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Пистонс» Кейд Каннингем — у него 29 очков и 11 передач.

«Детройт» выиграл третий матч подряд. Он занимает первое место в таблице Восточной конференции (45-14). «Орландо» (31-28) располагается на восьмом месте.

НБА

Регулярный чемпионат

«Орландо» — «Детройт» — 92:106 (26:23, 31:27, 18:31, 17:25)

О: Банкеро (24 + 11 подборов), Да Силва (19), Бэйн (17)
Д: Каннингем (29 + 11 передач), Харрис (23), Дюрен (16 + 10 подборов)

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НБА
БК Детройт Пистонс
БК Орландо Мэджик
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