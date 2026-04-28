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28 апреля, 05:59

«Орландо» победил «Детройт» в четвертом матче серии плей-офф НБА

Павел Лопатко

«Орландо» победил «Детройт» в четвертом матче серии 1/8 финала плей-офф НБА — 94:88. Игра проходила в Орландо.

Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Пистонс» Кейд Каннингем — у него 25 очков.

В серии до четырех побед «Орландо» ведет со счетом 3-1. 30 апреля соперники сыграют в Детройте.

НБА

Плей-офф

1/8 финала

«Орландо» — «Детройт» — 94:88 (26:27, 28:25, 21:17, 19:19)

О: Бэйн (22 очка), Вагнер (19), Банкеро (18)
Д: Каннингем (22), Харрис (20), Дюрен (12)

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