Сегодня, 05:37

«Бруклин» проиграл «Орландо», Дёмин набрал 8 очков

Евгений Козинов
Корреспондент
Теренс Мэнн против Франца Вагнера.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Бруклин» потерпел поражение от «Орландо» в матче Кубка НБА — 98:105.

Российский защитник Егор Дёмин вышел на паркет в стартовой пятерке. Он сыграл 18 минут, набрал 8 очков, сделал 3 подбора и 2 передачи.

Матчи Кубка НБА идут в зачет регулярного чемпионата. «Орландо» с результатом 7-6 идет на 10-й строчке в Восточной конференции. «Бруклин» располагается на 14-й строчке — 1-11.

НБА

Регулярный чемпионат

Кубок НБА

Восточная конференция. Группа B

«Орландо» — «Бруклин» — 105:98 (27:36, 27:22, 25:24, 26:16)

О: Ф. Вагнер (25), да Силва (22), Бэйн (19), Саггс (14).

Б: Портер (24 + 11 подборов), Уильямс (15), Клэкстон (13), Мэнн (12), Клауни (12), Дёмин (8).

Дёмин начнет в стартовой пятерке матч с «Орландо»

«Нью-Йорк» победил «Майами», Таунс оформил дабл-дабл

