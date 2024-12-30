«Орландо» победил «Бруклин», у Битадзе дабл-дабл

«Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА дома обыграл «Бруклин» со счетом 102:101.

Самым результативным на паркете стал защитник «Нетс» Кэмэрон Томас, набравший 25 очков. У «Мэджик» форвард Тристан Да Силва набрал 21 очко, центровой Гога Битадзе набрал 19 очков и сделал 11 подборов.

«Орландо» с 20 победами в 34 матчах занимает четвертое место в Восточной конференции, «Бруклин» с 12 победами в 32 играх — на 12-й строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Орландо» — «Бруклин» — 102:101 (21:27, 22:34, 25:22, 34:18)

29 декабря. Орландо. «Amway Center»