Сегодня, 03:04

Дёмин начнет в стартовой пятерке матч с «Орландо»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Бруклин» опубликовал состав на матч регулярного чемпионата НБА против «Орландо». Игра пройдет на паркете «КИА Центра» в Орландо.

Российский защитник Егор Демин начнет игру в стартовой пятерке с Терэнсом Манном, Майклом Портером, Николасом Клэкстоном и Ноа Клауни.

Матч «Орландо» — «Бруклин» начнется в 3.00 по московскому времени.

Демин был выбран «Бруклином» под общим 8-м номером на драфте НБА 2025 года и стал самым высоко задрафтованным игроком из России в истории лиги.

В этом сезоне Дёмин сыграл в 10 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 7,1 очка 3,2 подбора и 3,3 передачи.

