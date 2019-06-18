02:22 | Баскетбол — НБА

Опубликовано видео стрельбы на чемпионском параде "Торонто"

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В Твиттере опубликована видеозапись паники людей во время чемпионского парада "Торонто". Команда проводила празднования на площади Натана Филлипса в Торонто, в это время неизвестные открыли стрельбу.

Сразу же после выстрелов началась давка. В ней повреждение получил сотрудник полиции, который был доставлен в больницу. Телеведущий Мэтт Дэвлин со сцены попросил людей сохранять спокойствие.

Есть двое пострадавших. У них серьезные травмы, но жизни ничего не угрожает. Задержаны два человека, на месте преступления полиция обнаружила два огнестрельных оружия.

На чемпионском параде "Торонто" началась стрельба, есть жертвы //
Во время стрельбы на параде в Торонто пострадали два человека //
Стрельба на чемпионском параде "Торонто". Видео давки

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