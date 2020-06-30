Опубликован календарь доигровки сезона в НБА
Обнародовано расписание матчей, которыми завершится регулярный чемпионат НБА, прерванный в марте их-за пандемии. Игры пройдут с участием 22 команд в закрытом кампусе в Орландо. Каждому клубу предстоит провести от 4 до 6 матчей, после чего будет сформирована сетка плей-офф. Турнир начнется матчем Новый Орлеан — Юта 30 июля. С 31 июля по 8 августа ежедневно на трех площадках планируется проводить 5-6 матчей. Часть из них состоится параллельно.
30 июля
«Юта» — «Нью-Орлеан»
«Лейкерс» — «Клипперс»
31 июля
«Бруклин» — «Орландо»
«Портленд» — «Мемфис»
«Вашингтон» — «Финикс»
«Милуоки» — «Бостон»
«Сан-Антонио» — «Сакраменто»
«Даллас» — «Хьюстон»
1 августа
«Денвер» — «Майами»
«Оклахома» — «Юта»
«Клипперс» — «Нью-Орлеан»
«Индиана» — «Филадельфия»
«Торонто» — «Лейкерс»
2 августа
«Бруклин» — «Вашингтон»
«Бостон» — «Портленд»
«Мемфис» — «Сан-Антонио»
«Финикс» — «Даллас»
«Хьюстон» — «Милуоки»
«Орландо» — «Сакраменто»
3 августа
«Майами» — «Торонто»
«Оклахома» — «Денвер»
«Вашингтон» — «Индиана»
«Нью-Орлеан» — «Мемфис»
«Филадельфия» — «Сан-Антонио»
«Юта» — «Лейкерс»
4 августа
«Милуоки» — «Бруклин»
«Сакраменто» — «Даллас»
«Клипперс» — «Финикс»
«Индиана» — «Орландо»
«Майами» — «Бостон»
«Портленд» — «Хьюстон»
5 августа
«Юта» — «Мемфис»
«Вашингтон» — «Филадельфия»
«Сан-Антонио» — Денвер"
«Лейкерс» — «Оклахома»
«Орландо» — «Торонто»
«Бостон» — «Бруклин»
6 августа
«Сакраменто» — «Нью-Орлеан»
«Финикс» — «Индиана»
«Милуоки» — «Майами»
«Даллас» — «Клипперс»
«Денвер» — «Портленд»
«Хьюстон» — «Лейкерс»
7 августа
«Сан-Антонио» — «Юта»
«Мемфис» — «Оклахома»
«Бруклин» — «Сакраменто»
«Филадельфия» — «Орландо»
«Нью-Орлеан» — «Вашингтон»
«Торонто» — «Бостон»
8 августа
«Портленд» — «Клипперс»
«Денвер» — «Юта»
«Индиана» — «Лейкерс»
«Майами» — «Финикс»
«Даллас» — «Милуоки»