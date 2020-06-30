Опубликован календарь доигровки сезона в НБА

Обнародовано расписание матчей, которыми завершится регулярный чемпионат НБА, прерванный в марте их-за пандемии. Игры пройдут с участием 22 команд в закрытом кампусе в Орландо. Каждому клубу предстоит провести от 4 до 6 матчей, после чего будет сформирована сетка плей-офф. Турнир начнется матчем Новый Орлеан — Юта 30 июля. С 31 июля по 8 августа ежедневно на трех площадках планируется проводить 5-6 матчей. Часть из них состоится параллельно.

30 июля

«Юта» — «Нью-Орлеан»

«Лейкерс» — «Клипперс»

31 июля

«Бруклин» — «Орландо»

«Портленд» — «Мемфис»

«Вашингтон» — «Финикс»

«Милуоки» — «Бостон»

«Сан-Антонио» — «Сакраменто»

«Даллас» — «Хьюстон»

1 августа

«Денвер» — «Майами»

«Оклахома» — «Юта»

«Клипперс» — «Нью-Орлеан»

«Индиана» — «Филадельфия»

«Торонто» — «Лейкерс»

2 августа

«Бруклин» — «Вашингтон»

«Бостон» — «Портленд»

«Мемфис» — «Сан-Антонио»

«Финикс» — «Даллас»

«Хьюстон» — «Милуоки»

«Орландо» — «Сакраменто»

3 августа

«Майами» — «Торонто»

«Оклахома» — «Денвер»

«Вашингтон» — «Индиана»

«Нью-Орлеан» — «Мемфис»

«Филадельфия» — «Сан-Антонио»

«Юта» — «Лейкерс»

4 августа

«Милуоки» — «Бруклин»

«Сакраменто» — «Даллас»

«Клипперс» — «Финикс»

«Индиана» — «Орландо»

«Майами» — «Бостон»

«Портленд» — «Хьюстон»

5 августа

«Юта» — «Мемфис»

«Вашингтон» — «Филадельфия»

«Сан-Антонио» — Денвер"

«Лейкерс» — «Оклахома»

«Орландо» — «Торонто»

«Бостон» — «Бруклин»

6 августа

«Сакраменто» — «Нью-Орлеан»

«Финикс» — «Индиана»

«Милуоки» — «Майами»

«Даллас» — «Клипперс»

«Денвер» — «Портленд»

«Хьюстон» — «Лейкерс»

7 августа

«Сан-Антонио» — «Юта»

«Мемфис» — «Оклахома»

«Бруклин» — «Сакраменто»

«Филадельфия» — «Орландо»

«Нью-Орлеан» — «Вашингтон»

«Торонто» — «Бостон»

8 августа

«Портленд» — «Клипперс»

«Денвер» — «Юта»

«Индиана» — «Лейкерс»

«Майами» — «Финикс»

«Даллас» — «Милуоки»