Определились все пары плей-офф НБА
Сегодня завершились матчи плей-ин НБА, по итогам которых стали известны все участники плей-офф.
Последними участниками стадии на выбывание стали «Миннесота» и «Майами», победившие в плей-ин.
Первые матчи состоятся в субботу, 15 апреля. В первом матче плей-офф сыграют «Филадельфия» и «Бруклин».
Восточная конференция:
«Милуоки» — «Майами»;
«Кливленд» — «Нью-Йорк»;
«Филадельфия» — «Бруклин»;
«Бостон» — «Атланта».
Западная конференция:
«Денвер» — «Миннесота»;
«Финикс» — «Клипперс»;
«Сакраменто» — «Голден Стэйт»;
«Мемфис» — «Лейкерс».
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