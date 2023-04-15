Определились все пары плей-офф НБА

Сегодня завершились матчи плей-ин НБА, по итогам которых стали известны все участники плей-офф.

Последними участниками стадии на выбывание стали «Миннесота» и «Майами», победившие в плей-ин.

Первые матчи состоятся в субботу, 15 апреля. В первом матче плей-офф сыграют «Филадельфия» и «Бруклин».

Восточная конференция:

«Милуоки» — «Майами»;

«Кливленд» — «Нью-Йорк»;

«Филадельфия» — «Бруклин»;

«Бостон» — «Атланта».

Западная конференция:

«Денвер» — «Миннесота»;

«Финикс» — «Клипперс»;

«Сакраменто» — «Голден Стэйт»;

«Мемфис» — «Лейкерс».