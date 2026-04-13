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Определились все пары плей-офф и плей-ин НБА по итогам регулярного сезона-2025/26

Руслан Минаев

Стали известны все пары плей-офф и плей-ин по итогам регулярного чемпионата НБА сезона-2025/26.

Победитель Западной конференции «Оклахома» и «Сан-Антонио» (второе место) узнают своих соперников по итогам раунда плей-ин. «Сан-Антонио» сыграет с победителем матча плей-ин «Финикс» (7) — «Портленд» (8). Проигравший в этой паре определит участника плей-офф и соперника «Оклахомы» в матче с победителем встречи «Клипперс» (9) — «Голден Стэйт» (10).

«Денвер» (третье место) встретится в первом раунде плей-офф с «Миннесотой» (6), а «Лейкерс» (4) — с «Хьюстоном» (5).

Занявший второе место в Восточной конференции «Бостон» сыграет с победителем матча плей-ин «Филадельфия» (7) — «Орландо» (8), а проигравший в этом матче определит в противостоянии с победителем встречи «Шарлотт» (9) — «Майами» (10) соперника «Детройта» (1).

Также в первом раунде «Никс» (3) сыграют с «Атлантой» (6), а «Кливленд» (4) — с «Торонто» (5).

Плей-ин стартует в ночь на вторник по московскому времени.

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НБА
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