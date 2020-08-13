Определились три пары плей-офф НБА на западе. «Лейкерс» еще предстоит узнать соперника

Стали известны три пары первого раунда плей-офф НБА Западной конференции. Соперник «Лейкерс» определится только через несколько дней, когда последние матчи в «регулярке» проведут претендующие на 8-е место «Портленд», «Мемфис», «Финикс» и «Сан-Антонио».

Пары западной конференции выглядят следующим образом:

«Клипперс» (2) — «Даллас» (7)

«Оклахома» (4-5) — «Хьюстон» (5-4)

«Денвер» (3) — «Юта» (6).

Напомним, что регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля, а все матчи проходят в спортивном комплексе в Орландо. Первые игры плей-офф стартуют 17 августа.