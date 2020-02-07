Определились составы команд на Матч всех звезд НБА-2020

В пятницу стали известны составы команд на Матч всех звезд НБА-2020, который пройдет в Чикаго 16 февраля. Капитаны команд, Яннис Адетокунбо («Милуоки») и Леброн Джеймс («Лейкерс»), выбирали составы в прямом эфире американского телевидения в формате драфта.

В стартовой пятерке команды Адетокунбо, помимо самого грека, выйдут Джоэл Эмбиид («Филадельфия»), Паскаль Сиакам («Торонто»), Кемба Уокер («Бостон») и Трэй Янг («Атланта»).

Запасные команды Адетокунбо: Крис Миддлтон («Милуоки»), Бэм Адебайо, Джимми Батлер (оба — «Майами»), Руди Гобер, Донован Митчелл (оба — «Юта»), Брэндон Ингрэм («Нью-Орлеан»), Кайл Лаури («Торонто»)

В стартовой пятерке команды Джеймса, помимо Леброна, оказались его партнер по «Лейкерс» Энтони Дэвис, Лука Дончич («Даллас»), Кавай Леонард («Клипперс») и Джеймс Харден («Хьюстон»).

Запасные команды Джеймса: Никола Йокич («Денвер»), Дэмьян Лиллард («Портленд»), Крис Пол («Оклахома»), Домантас Сабонис («Индиана»), Бен Симмонс («Филадельфия»), Джейсон Тэйтум («Бостон»), Расселл Уэстбрук («Хьюстон»).

Ранее НБА сообщила об изменении формата Матча всех звезд из-за гибели легендарного баскетболиста «Лейкерс» Коби Брайанта. Первые три четверти будут начинаться со счета 0:0, а перед заключительной, четвертой, будет определен «победный счет», который будет состоять из суммы очков лидирующей команды плюс 24 очка (в честь игрового номера Брайанта). Победит та команда, которая быстрее доберется до отметки, определенной перед началом четвертой четверти.