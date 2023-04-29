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29 апреля, 02:57

О'Нил считает, что провалил 15 из 19 своих сезонов в НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
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Четырехкратный чемпион НБА Шакил О'Нил ответил форварду «Милуоки» Яннису Адетокунбо, который после вылета от «Майами» (1-4) сказал, что неудачи являются шагами к чему-то большему.

«Думаю, вам известно, что когда я проигрывал, я был очень строг к себе. Да, Яннис промазал много бросков с линии. Когда ты один из лучших, и от тебя ждут победы, которой ты не смог добиться, в моем понимании это провал. Я провел 19 сезонов и 15 из них провалил», — сказал О'Нил в эфире Inside the NBA.

Шак выступал в НБА с 1992 по 2011 год. С 2016 года он является членом Зала славы баскетбола.

баскетбол
НБА
БК Милуоки Бакс
Шакил О`Нил
Яннис Адетокунбо
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