Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко в интервью «СЭ» рассказал об опыте работы с бывшим тренером «Юты» Джерри Слоуном. Сегодня 78-летний наставник скончался после продолжительной болезни. Он дважды выводил «джазменов» в финал плей-офф НБА.

— Ушел легендарный тренер. При нем и я, и вся «Юта» играли в дисциплинированный, агрессивный, современный баскетбол. Наша команда работала как машина. Да, конечно, Джерри был очень строгим тренером, человеком старой закалки. Но что касается баскетбольной составляющей — это был блестящий специалист, очень хорошо понимал игру. Колоссальная заслуга в том, как сложилось начало моей карьеры в НБА, принадлежит ему. Научить мальчика, который в 20 лет приехал из России, так, что через несколько лет он сыграл в Матче звезд НБА — это дорогого стоит. Последние годы были сложными для Джерри. Было видно, как ему тяжело передвигаться и говорить. Все-таки болезнь Паркинсона, деменция — это очень серьезно, да и возраст преклонный. В любом случае, это очень грустная новость. Выражаю соболезнования жене тренера Тэмми, всей семье Слоун. Будем помнить Джерри как замечательного тренера, воспитавшего не одно поколение игроков НБА. (Дмитрий Кузнецов)

Статью о жизни и смерти Слоуна читайте на сайте «СЭ»