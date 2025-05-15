Россиянка Косу остается покорять НБА: «Мама, мы это сделали!»

Форвард сборной России Олаири Косу поделилась впечатлениями от своего попадания в заявку «Миннесоты» на сезон.

«Попасть в окончательный состав «Миннесоты» — важный шаг в моей карьере. Благодарна за возможность стать частью WNBA и команде «Линкс» — за доверие и шанс проявить себя.

Особенное спасибо моей семье и маме — моему примеру, опоре и источнику силы. Мама, мы это сделали! Спасибо моему молодому человеку — ты рядом, даже на другом конце света. Всегда веришь и поддерживаешь меня. Благодарю всех тренеров, которые были в моей карьере — каждый из вас помог мне расти как игроку и как человеку.

Спасибо агенту Борису Лельчинскому за профессиональную поддержку. Отдельная благодарность Ивану Вадееву — он был рядом с первого дня, когда я объявила о решении идти на драфт, сопровождал меня до Миннесоты и остается рядом сейчас.

Спасибо всем, кто верил, поддерживал и переживал — вы со мной. Теперь — полный фокус на сезоне. Я готова учиться и работать. Все только начинается», — заявила «СЭ» Олаири Косу.

Косу была выбрана на драфте WNBA-2025 под 15-м номером.