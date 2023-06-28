Оладипо воспользовался опцией в контракте с «Майами» и заработает 9,5 миллиона долларов

Атакующий защитник «Майами» Виктор Оладпио воспользовался опцией в контракте на сезон-2023/24, сообщает ESPN. 31-летний американец заработает 9,5 миллиона долларов.

В плей-офф в этом году баскетболист получил разрыв связки надколенника левого колена, но не стал завершать карьеру.

В сезоне-2022/23 Оладипо сыграл в 43 матчах регулярного чемпионата НБА набирая в срелнем по 10,4 очка, 3,0 подбора и 3,4 передачи.