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Оладипо воспользовался опцией в контракте с «Майами» и заработает 9,5 миллиона долларов

Евгений Козинов
Корреспондент
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Атакующий защитник «Майами» Виктор Оладпио воспользовался опцией в контракте на сезон-2023/24, сообщает ESPN. 31-летний американец заработает 9,5 миллиона долларов.

В плей-офф в этом году баскетболист получил разрыв связки надколенника левого колена, но не стал завершать карьеру.

В сезоне-2022/23 Оладипо сыграл в 43 матчах регулярного чемпионата НБА набирая в срелнем по 10,4 очка, 3,0 подбора и 3,4 передачи.

баскетбол
НБА
БК Майами Хит
Виктор Оладипо
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