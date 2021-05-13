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Оладипо пропустит остаток сезона

05:10

Атакующий защитник «Майами» Виктор Оладипо пропустит остаток сезона. Как сообщила пресс-служба клуба, игроку предстоит операции на сухожилии четырехглавой мышцы правого бедра. Он не играет с 8 апреля.

Напомним, Оладипо станет неограниченно свободным агентом по окончании сезона-2020/21.

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