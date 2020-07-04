Оладипо отказался участвовать в возобновлении сезона

Атакующий защитник «Индианы» Виктор Оладипо в интервью The Athletic сообщил, что не хочет участвовать в возобновлении сезона-2019/20. 28-летний американец обеспокоен тем, как новые правила проведения матчей могут сказаться на его восстановлении.

Ранее игрок пропустил больше года из-за разрыва сухожилия и вернулся на паркет только в январе. В этом сезоне он успел сыграл в 13 матчах до приостановки сезона из-за пандемии коронавируса.