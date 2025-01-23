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«Оклахома» переиграла «Юту», Гилджес-Александер набрал 54 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
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Шэй Гилджес-Александер бросает мяч.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Оклахома» на своем паркете выиграла у «Юты» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:114. Разыгрывающий защитник «Джаз» Шэй Гилджес-Александер набрал 54 очка и стал самым результативным игроком встречи.

В других матчах «Хьюстон» переиграл «Кливленд» (109:108), а «Мемфис» обыграл «Шарлотт» (132:120).

НБА

Регулярный чемпионат

«Хьюстон» — «Кливленд» — 109:108 (39:32, 22:21, 33:30, 15:25)

Х: Ванвлит (26), Шенгюн (18 + 12 подборов), Томпсон (16 + 15 подборов), Уитмор (16).

К: Гарлэнд (26), Митчелл (19), Джером (18), Аллен (17 + 13 подборов).

«Мемфис» — «Шарлотт» — 132:120 (38:25, 40:23, 28:36, 26:36)

М: Бэйн (24), Кеннард (23), Джарен Джексон (22), Морэнт (16 + 13 передач).

Ш: Уильямс (38), Болл (22), Бриджес (17).

«Оклахома» — «Юта» — 123:114 (31:29, 26:26, 38:34, 28:25)

О: Гилджес-Александер (54), Джейлен Уильямс (25), Уоллес (13).

Ю: Коллинз (22 + 12 подборов), Секстон (18), Кесслер (17 + 15 подборов), Маркканен (17).

Баскетбол
НБА
БК Кливленд Кавальерс
БК Мемфис Гриззлиз
БК Хьюстон Рокетс
БК Шарлотт Хорнетс
БК Юта Джаз
Оклахома-Сити Тандер
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