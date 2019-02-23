"Оклахома" - "Юта": два овертайма и победа хозяев с разницей в одно очко

"Оклахома" обыграла "Юту" (148:147) в матче регулярного чемпионата НБА. Для победы хозяевам понадобилось два овертайма.

В составе победителей самым результативным стал Пол Джордж, который набрал 45 очков при девяти подборах и семи передачах. 43 очка, 15 подборов и восемь передач у Рассела Уэстбрука. У "Юты" с 38 очками лучшим снайпером стал Донован Митчелл.

"Оклахома" занимает третье место на Западе. "Юта" на шестом месте.

НБА

Регулярный чемпионат

"Оклахома" - "Юта" - 148:147 2ОТ (35:34, 31:23, 27:38, 36:34, 10:10, 9:8)

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