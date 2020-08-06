«Оклахома» впервые в сезоне обыграла «Лейкерс»

«Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА уступили «Оклахоме» — 86:105. Самым результативным игроком встречи стал защитник «Тандер» Крис Пол. Он набрал 21 очко. Лидер «озерников» Леброн Джеймс оформил дабл-дабл из 19 баллов и 11 подборов. Прежние три очные встречи в сезоне остались за калифорнийцами.

«Лейкерс» (51-16) ранее обеспечили себе первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Оклахома» (42-25) — шестая.