«Оклахома» разгромила «Вашингтон» с преимуществом в 41 очко
«Оклахома» дома разгромила «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА — 147:106.
Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Шэй Гилджес-Александер, набравший 30 очков.
В параллельных матчах «Клипперс» обыграли «Мемфис», «Хьюстон» победил «Финикс», а «Майами» — «Нью-Орлеан».
НБА
Регулярный чемпионат
«Оклахома» — «Вашингтон» — 147:106 (41:28, 39:29, 37:24, 30:25)
О: Гилджес-Александер (30), Холмгрен (25 + 10 подборов), Уоллес (13)
В: Пул (21), Кисперт (20), Багли (15 + 14 подборов)
24 февраля. Оклахома-Сити. «Paycom Center».
«Мемфис» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 95:101 (29:29, 30:24, 16:26, 20:22)
Мем: Дж. Джексон (29), Г. Джексон (11), З. Уильямс (10)
Л: Леонард (24), Манн (23 + 12 подборов), Джордж (14)
24 февраля. Мемфис. «FedExForum».
«Хьюстон» — «Финикс» — 114:110 (20:28, 37:24, 32:24, 25:34)
Х: Ванвлит (23), Смит-мл. (22 + 16 подборов), Шенгюн (17 + 12 подборов)
Ф: Дюрант (28 + 11 подборов), Букер (25), Бол (23 + 13 подборов)
24 февраля. Хьюстон. «Toyota Center».
«Нью-Орлеан» — «Майами» — 95:106 (24:31, 34:27, 22:26, 15:22)
Н: Уильямсон (23), Джонс (19), Хокинс (14)
Май: Адебайо (24), Батлер (23), Робинсон (17)
24 февраля. Новый Орлеан. «Smoothie King Center».