Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 06:44

«Оклахома» разгромила «Вашингтон» с преимуществом в 41 очко

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Оклахома» дома разгромила «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА — 147:106.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Шэй Гилджес-Александер, набравший 30 очков.

В параллельных матчах «Клипперс» обыграли «Мемфис», «Хьюстон» победил «Финикс», а «Майами» — «Нью-Орлеан».

НБА

Регулярный чемпионат

«Оклахома» — «Вашингтон» — 147:106 (41:28, 39:29, 37:24, 30:25)

О: Гилджес-Александер (30), Холмгрен (25 + 10 подборов), Уоллес (13)

В: Пул (21), Кисперт (20), Багли (15 + 14 подборов)

24 февраля. Оклахома-Сити. «Paycom Center».

«Мемфис» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 95:101 (29:29, 30:24, 16:26, 20:22)

Мем: Дж. Джексон (29), Г. Джексон (11), З. Уильямс (10)

Л: Леонард (24), Манн (23 + 12 подборов), Джордж (14)

24 февраля. Мемфис. «FedExForum».

«Хьюстон» — «Финикс» — 114:110 (20:28, 37:24, 32:24, 25:34)

Х: Ванвлит (23), Смит-мл. (22 + 16 подборов), Шенгюн (17 + 12 подборов)

Ф: Дюрант (28 + 11 подборов), Букер (25), Бол (23 + 13 подборов)

24 февраля. Хьюстон. «Toyota Center».

«Нью-Орлеан» — «Майами» — 95:106 (24:31, 34:27, 22:26, 15:22)

Н: Уильямсон (23), Джонс (19), Хокинс (14)

Май: Адебайо (24), Батлер (23), Робинсон (17)

24 февраля. Новый Орлеан. «Smoothie King Center».

БК Вашингтон Уизардс
Оклахома-Сити Тандер
2
Читайте также
Турнир PFL vs Bellator: Champs состоится 24 февраля
Олимпийские чемпионы Сочи Траньков и Волосожар ждут третьего ребенка
Заявление Зеленского о новом контрнаступлении назвали началом торга за гарантии
Что Нострадамус предсказал России и миру на високосный 2024 год
Скончался актер сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия»
Небензя назвал условие для сохранения Украины как независимого государства
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей Мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Торонто» на выезде победил «Атланту», «Филадельфия» обыграла «Кливленд»

Стив Керр станет самым высокооплачиваемым тренером в истории НБА
Новости
RSS RSS
Все новости