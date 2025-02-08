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8 февраля 2025, 06:47

«Оклахома» переиграла «Торонто», Уильямс набрал 27 очков

Евгений Козинов
Корреспондент

«Оклахома» переиграла «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:109. «Тандер» одержали четвертую победу подряд.

Самым результативным игроком встречи стал форвард Джейлен Уильямс, набравший 27 очков.

«Оклахома» с результатом 41-9 лидирует в Западной конференции. «Рэпторс» идет на 13-й строчке в Восточной конференции.

НБА

Регулярный чемпионат

«Оклахома» — «Торонто» — 121:109 (35:25, 23:22, 32:29, 31:33)

О: Джейлен Уильямс (27), Гилджес-Александер (25), Уиггинс (18), Джо (16).

Т: Барнс (21), Дик (17), Уолтер (12).

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БК Торонто Рэпторз
Оклахома-Сити Тандер
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