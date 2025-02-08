«Оклахома» переиграла «Торонто», Уильямс набрал 27 очков
«Оклахома» переиграла «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:109. «Тандер» одержали четвертую победу подряд.
Самым результативным игроком встречи стал форвард Джейлен Уильямс, набравший 27 очков.
«Оклахома» с результатом 41-9 лидирует в Западной конференции. «Рэпторс» идет на 13-й строчке в Восточной конференции.
НБА
Регулярный чемпионат
«Оклахома» — «Торонто» — 121:109 (35:25, 23:22, 32:29, 31:33)
О: Джейлен Уильямс (27), Гилджес-Александер (25), Уиггинс (18), Джо (16).
Т: Барнс (21), Дик (17), Уолтер (12).
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