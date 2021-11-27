«Вашингтон» обыграл «Оклахому», «Мемфис» проиграл «Атланте»
«Индиана» переиграла «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:97. В других встречах «Мемфис» дома проиграл «Атланте» (100:132), «Вашингтон» выиграл у «Оклахомы» (101:99).
НБА
Регулярный чемпионат
«Индиана» — «Торонто» — 114:97 (31:35, 35:22, 26:24, 22:16)
И: Сабонис (23 + 18 подборов), Леверт (19), Тернер (17 + 10 подборов).
Т: Ванвлит (26), Сиакам (17 + 12 подборов), Барнс (17).
«Мемфис» — «Атланта» — 100:132 (21:29, 27:33, 18:43, 34:27)
М: Кончар (17), Джарен Джексон (14), Брукс (12).
А: Янг (31 + 10 передач), Капела (23 + 17 подборов), Коллинз (21).
«Оклахома-Сити» — «Вашингтон» — 99:101 (27:25, 27:31, 14:20, 31:25)
О: Дорт (21), Гилджес-Александер (15), Гидди (11), Уильямс (11).
В: Бил (20), Колдуэлл-Поуп (20), Харрелл (14).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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