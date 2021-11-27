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«Вашингтон» обыграл «Оклахому», «Мемфис» проиграл «Атланте»

06:29
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«Индиана» переиграла «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:97. В других встречах «Мемфис» дома проиграл «Атланте» (100:132), «Вашингтон» выиграл у «Оклахомы» (101:99).

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Торонто» — 114:97 (31:35, 35:22, 26:24, 22:16)

И: Сабонис (23 + 18 подборов), Леверт (19), Тернер (17 + 10 подборов).

Т: Ванвлит (26), Сиакам (17 + 12 подборов), Барнс (17).

«Мемфис» — «Атланта» — 100:132 (21:29, 27:33, 18:43, 34:27)

М: Кончар (17), Джарен Джексон (14), Брукс (12).

А: Янг (31 + 10 передач), Капела (23 + 17 подборов), Коллинз (21).

«Оклахома-Сити» — «Вашингтон» — 99:101 (27:25, 27:31, 14:20, 31:25)

О: Дорт (21), Гилджес-Александер (15), Гидди (11), Уильямс (11).

В: Бил (20), Колдуэлл-Поуп (20), Харрелл (14).

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Евгений Козинов все материалы автора
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