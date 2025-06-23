Баскетбол
23 июня, 00:30

«Оклахома-Сити Тандер» — «Индиана Пэйсерс»: трансляция матча финала плей-офф НБА

«Оклахома-Сити Тандер» и «Индиана Пэйсерс» сыграют в 7-м матче финала НБА
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Оклахома-Сити Тандер» и «Индиана Пэйэсерс» встретятся в решающем, седьмом матче финальной серии плей-офф НБА в ночь на понедельник, 23 июня. Игра пройдет на «Чизпик Энерджи-Арене» в Оклахоме-Сити и начнется в 3.00 по московскому времени.

«Оклахома-Сити Тандер» — «Индиана Пэйсерс»: трансляция финала НБА в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальной трансляции матчей НБА. В прямом эфире бесплатно трансляции ведутся в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Следить за результатом игры можно на сайте «СЭ» — в баскетбольном матч-центре и ленте раздела НБА.

Счет в серии 3-3. «Тандер» одержал победу во втором (123:107), четвертом (111:104) и пятом (120:109) матчах, а «Индиана» — в первом (111:110), третьем (116:107) и шестом (108:91).

