«Оклахома-Сити Тандер» и «Индиана Пэйэсерс» встретятся в решающем, седьмом матче финальной серии плей-офф НБА в ночь на понедельник, 23 июня. Игра пройдет на «Чизпик Энерджи-Арене» в Оклахоме-Сити и начнется в 3.00 по московскому времени.

«Оклахома-Сити Тандер» — «Индиана Пэйсерс»: трансляция финала НБА в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальной трансляции матчей НБА. В прямом эфире бесплатно трансляции ведутся в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Счет в серии 3-3. «Тандер» одержал победу во втором (123:107), четвертом (111:104) и пятом (120:109) матчах, а «Индиана» — в первом (111:110), третьем (116:107) и шестом (108:91).