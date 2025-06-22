«Оклахома-Сити Тандер» и «Индиана Пэйсерс» сыграют в седьмом матче финала плей-офф НБА в ночь с 22 на 23 июня. Игра пройдет на арене «Чизпик Энерджи-арена» в Оклахома-Сити (штат Оклахома, США). Начало — в 3.00 по московскому времени.

В России нет официальной трансляции матчей НБА. В прямом эфире бесплатно трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте». Следить за счетом можно в баскетбольном матч-центре на сайте «СЭ».

Счет в серии 3-3 (110:111, 123:107, 116:107, 104:111, 120:109, 108:91). Серия ведется до 4-х побед.

