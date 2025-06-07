«Оклахома-Сити Тандер» и «Индиана Пэйсерс» сыграют в финальной серии плей-офф НБА. В полуфинале команда из Оклахома-Сити победила в серии «Миннесоту Тимбервулвз» со счетом 4-1, клуб из Индианаполиса обыграл в серии «Нью-Йорк Никс» — 4-2.

«СЭ» публикует расписание финала. Время начала — московское.

Расписание финала НБА

1-й матч. 6 июня (пятница). 3.30. Оклахома-Сити. «Оклахома-Сити Тандер» — «Индиана Пэйсерс»

2-й матч. 9 июня (понедельник). 3.00. Оклахома-Сити. «Оклахома-Сити Тандер» — «Индиана Пэйсерс»

3-й матч. 12 июня (четверг). 3.30. Индианаполис. «Индиана Пэйсерс» — «Оклахома-Сити Тандер»

4-й матч. 14 июня (суббота). 3.30. Индианаполис. «Индиана Пэйсерс» — «Оклахома-Сити Тандер»

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