«Оклахома-Сити Тандер» — «Индиана Пэйсерс»: расписание финальной серии плей-офф НБА
Опубликовано расписание финальной серии НБА 2025
«Оклахома-Сити Тандер» и «Индиана Пэйсерс» сыграют в финальной серии плей-офф НБА. В полуфинале команда из Оклахома-Сити победила в серии «Миннесоту Тимбервулвз» со счетом 4-1, клуб из Индианаполиса обыграл в серии «Нью-Йорк Никс» — 4-2.
«СЭ» публикует расписание финала. Время начала — московское.
Расписание финала НБА
- 1-й матч. 6 июня (пятница). 3.30. Оклахома-Сити. «Оклахома-Сити Тандер» — «Индиана Пэйсерс»
- 2-й матч. 9 июня (понедельник). 3.00. Оклахома-Сити. «Оклахома-Сити Тандер» — «Индиана Пэйсерс»
- 3-й матч. 12 июня (четверг). 3.30. Индианаполис. «Индиана Пэйсерс» — «Оклахома-Сити Тандер»
- 4-й матч. 14 июня (суббота). 3.30. Индианаполис. «Индиана Пэйсерс» — «Оклахома-Сити Тандер»
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