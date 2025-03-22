Баскетбол
22 марта, 05:26

«Оклахома-Сити» разгромила «Шарлотт», Гилджес-Александер набрал 30 очков

Евгений Козинов
Корреспондент

«Оклахома-Сити» переиграла «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА — 141:106. «Тандер» одержали пятую победу подряд.

Разыгрывающий защитник Шэй Гилджес-Александер набрал 30 очков и стал самым результативным игроком встречи.

В других встречах «Сан-Антонио» выиграл у «Филадельфии» (128:120), «Майами» дома потерпел поражение от «Хьюстона» (98:102), «Миннесота» разгромила «Нью-Орлеан» (134:93).

НБА

Регулярный чемпионат

«Сан-Антонио» — «Филадельфия» — 128:120 (28:26, 36:26, 27:43, 37:25)

С: Сохан (23), Васселл (20), Пол (18), К. Джонсон (18), Касл (17 + 14 передач).

Ф: Граймс (25 + 10 передач), Эдвардс (25), Ябуселе (23), Каунсил (20).

«Майами» — «Хьюстон» — 98:102 (27:23, 32:28, 21:27, 18:24)

М: Уиггинс (30), Адебайо (16), Уэйр (16 + 13 подборов), Митчелл (12).

Х: Ванвлит (37), Томпсон (18), Брукс (11), Смит (11).

«Оклахома-Сити» — «Шарлотт» — 141:106 (34:14, 32:35, 37:27, 38:30)

О: Гилджес-Александер (30), Холмгрен (14), Джо (14), Джейлин Уильямс (14).

Ш: Бриджес (20), Смит (14), Диабате (12), Грин (12).

«Миннесота» — «Нью-Орлеан» — 134:93 (28:22, 34:26, 35:24, 37:21)

М: Рэндл (20), Эдвардс (17), Макдэниэлс (17), Гобер (15 + 11 подборов), Рид (15), Дивинченцо (13), Кларк (11).

Н: Макколлум (15), Б. Браун (14), Ривс (11), Хоукинс (10), Олиник (10).

