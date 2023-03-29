43 очка Вашингтона помогли «Шарлотт» переиграть «Оклахому»

«Шарлотт» на выезде обыграл «Оклахому» в матче регулярного чемпионата НБА — 137:134. «Хорнетс» одержали третью победу подряд.

В другой встрече «Мемфис» выиграл у «Орландо» — 113:108. «Гриззлис» продлили победную серию до 7 встреч.

НБА

Регулярный чемпионат

«Оклахома-Сити» — «Шарлотт» — 134:137 (23:26, 45:31, 31:36, 35:44)

О: Джо (33), Гидди (31 + 10 подборов), Джейлен Уильямс (31), Дорт (16).

Ш: Вашингтон (43), Маледон (19 + 10 передачь), Михайлюк (18), Тор (16).

«Мемфис» — «Орландо» — 113:108 (32:15, 27:29, 28:29, 26:35)

М: Бэйн (31), Тиллман (20), Джарен Джексон (16 + 10 подборов), Кеннард (16).

О: Ф. Вагнер (25), Банкеро (24 + 11 подборов), Картер (14).