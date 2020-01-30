«Оклахома-Сити» обыграла «Сакраменто»
08:32
«Оклахома-Сити» взяла верх над «Сакраменто» в матче регулярного сезона НБА. Самым результативным игроком стал Деннис Шредер, набравший 24 очка.
НБА
Регулярный сезон
«Сакраменто» — «Оклахома» — 100:120 (16:23, 31:36, 29:37, 24:24)
С: Богданович (23), Фокс (19), Хилд (13), Джайлс (10).
О: Шредер (24), Дорт (23), Галлинари (19), Гилджес-Александр (17), Ноэл (12), Пол (9 + 10 передач).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/