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«Оклахома-Сити» обыграла «Сакраменто»

08:32

«Оклахома-Сити» взяла верх над «Сакраменто» в матче регулярного сезона НБА. Самым результативным игроком стал Деннис Шредер, набравший 24 очка.

НБА

Регулярный сезон

«Сакраменто» — «Оклахома» — 100:120 (16:23, 31:36, 29:37, 24:24)

С: Богданович (23), Фокс (19), Хилд (13), Джайлс (10).

О: Шредер (24), Дорт (23), Галлинари (19), Гилджес-Александр (17), Ноэл (12), Пол (9 + 10 передач).

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/

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