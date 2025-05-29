29 мая 2025, 05:58

«Оклахома» вышла в финал плей-офф НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
Чет Холмгрен забрасывает мяч в кольцо.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Оклахома-Сити» переиграла «Миннесоту» в пятом матче полуфинальной серии НБА — 124:94. «Тандер» выиграли серию (4-1) и вышли в финал.

Разыгрывающий защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер набрал 34 очка и стал самым результативным игроком встречи.

Второй финалист определится в серии «Нью-Йорк» — «Индиана» (1-3).

НБА. Плей-офф. Полуфинал. Пятый матч

«Оклахома-Сити» — «Миннесота» — 124:94 (26:9, 39:23, 23:30, 36:32)

О: Гилджес-Александер (34), Холмгрен (22), Джейлен Уильямс (19), Дорт (12).

М: Рэндл (24), Эдвардс (19), Рид (11), Шэннон (11).

Счет в серии: 4-1.

Охлобыстин — о черном поясе, мотоциклах и ментальном здоровье
«Челси» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Манчестер Сити» — «Реал»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Арсенал» — «Байер»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Спортинг» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Крылья Советов»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сибирь» вышла в плей-офф
«Балтика» — ЦСКА: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Краснодар»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Рубин» разгромил «Локо», гол Дзюбы, «Пари НН» обыграл «Крылья»: видео
«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Енисей»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Арсенал»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
Радулов — о продолжении карьеры
«Вегас» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
  • Женек10

    Ну и где там пирс, который ныл за Бостон и говорил, что Сота их пройдёт ?

    30.05.2025

    • Шестикратный участник матчей звезд НБА Кемп признал вину в вооруженном нападении

    Гилджес-Александер признан MVP финала Западной конференции НБА

