«Оклахома» вышла в финал плей-офф НБА

«Оклахома-Сити» переиграла «Миннесоту» в пятом матче полуфинальной серии НБА — 124:94. «Тандер» выиграли серию (4-1) и вышли в финал.

Разыгрывающий защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер набрал 34 очка и стал самым результативным игроком встречи.

Второй финалист определится в серии «Нью-Йорк» — «Индиана» (1-3).

НБА. Плей-офф. Полуфинал. Пятый матч

«Оклахома-Сити» — «Миннесота» — 124:94 (26:9, 39:23, 23:30, 36:32)

О: Гилджес-Александер (34), Холмгрен (22), Джейлен Уильямс (19), Дорт (12).

М: Рэндл (24), Эдвардс (19), Рид (11), Шэннон (11).

Счет в серии: 4-1.