«Милуоки» обыграл «Оклахому». Адетокунбо набрал 39 очков

«Оклахома» проиграла «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:142. Разыгрывающий защитник «Бакс» Яннис Адетокунбо набрал 39 очков и стал самым результатвиным игроком встречи.

В другом матче «Мемфис» на своем паркете выиграл у «Нью-Орлеана» — 132:111.

НБА

Регулярный чемпионат

«Мемфис» — «Нью-Орлеан» — 132:111 (44:34, 33:24, 35:26, 20:27)

М: Морант (24), Бэйн (22), Джарен Джексон (22), Уильямс (16).

Н: Макколлум (32 + 11 передач), Эрнангомес (17), Маршалл (16).

«Оклахома-Сити» — «Милуоки» — 115:142 (34:39, 31:37, 28:29, 22:37)

О: Гилджес-Александер (33 + 14 передач), Уотерс (16), Покушевски (13).

М: Я. Адетокунбо (39), Миддлтон (25), Портис (18 + 14 подборов).