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«Оклахома» переиграла «Мемфис» во втором матче

Евгений Козинов
Корреспондент
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Шэй Гилджес-Александер с мячом.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Оклахома-Сити» переиграла «Мемфис» во втором матче первого раунда плей-офф НБА — 118:99. «Тандер» ведут в серии — 2-0.

Разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер стал самым результативным игроком встречи, набрав 27 очков.

Третий матч в серии состоится 25 апреля на паркете «Мемфиса».

НБА
Плей-офф
Первый раунд
Второй матч

«Оклахома-Сити» — «Мемфис» — 118:99 (32:17, 38:35, 20:27, 28:20)

О: Гилджес-Александер (27), Джейлен Уильямс (24), Холмгрен (20 + 11 подборов).

М: Джарен Джексон (26), Морант (23), Бэйн (19 + 12 подборов).

Счет в серии: 2-0.

Баскетбол
НБА
БК Мемфис Гриззлиз
Оклахома-Сити Тандер
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