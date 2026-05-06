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6 мая, 06:13

«Лейкерс» потерпели поражение от «Оклахомы», Леброн набрал 27 очков

Евгений Козинов
Корреспондент
Леброн Джеймс (слева).
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Оклахома-Сити» выиграла у «Лейкерс» в первом матче второго раунда плей-офф НБА — 108:90. Игра прошла на арене «Пэйком Центр» в Оклахоме.

Форвард гостей Леброн Джеймс набрал 27 очков и стал самым результативным игроком встречи.

Второй матч в серии пройдет в пятницу, 8 мая. Начало игры — в 04:30 по московскому времени.

НБА
Плей-офф
Второй раунд
Первый матч

«Оклахома» — «ЛА Лейкерс» — 108:90 (31:26, 30:27, 23:19, 24:18)

О: Холмгрен (24 + 12 подборов), Гилджес-Александер (18), Митчелл (18), Маккейн (12).

Л: Джеймс (27), Хатимура (18), Смарт (12), Эйтон (10 + 11 подборов).

Счет в серии: 1-0.

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Баскетбол
НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Оклахома-Сити Тандер
Леброн Джеймс
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