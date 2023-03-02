Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 06:30

«Лейкерс» выиграли у «Оклахомы»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Лейкерс» обыграли «Оклахому» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:117. «Тандер» потерпели пятое поражение подряд.

В других встречах «Милуоки» одержал победу над «Орландо» (139:117), «Хьюстон» проиграл «Мемфису» (99:113).

НБА

Регулярный чемпионат

«Оклахома-Сити» — «Лейкерс» — 117:123 (30:31, 30:26, 24:33, 33:33)

О: Уильямс (24), Гидди (22 + 11 передач), Дорт (19), Джо (15).

Л: Шредер (26), Браун (19), Ривз (19), Уокер (13).

«Милуоки» — «Орландо» — 139:117 (31:29, 45:37, 32:30, 31:21)

М: Я. Адетокунбо (31), Холидэй (23), Б. Лопес (18), Инглс (16).

О: Энтони (28), Фульц (21), Картер (19 + 10 подборов), Ф. Вагнер (18).

«Хьюстон» — «Мемфис» — 99:113 (19:25, 25:22, 24:38, 31:28)

Х: Грин (20), Мартин (19), Портер (11), Шенгюн (11), Тэйт (11).

М: Бэйн (30), Морант (20), Джарен Джексон (17), Брукс (16).

БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Мемфис Гриззлиз
БК Милуоки Бакс
БК Орландо Мэджик
БК Хьюстон Рокетс
Оклахома-Сити Тандер
0
Читайте также
«Самый трудолюбивый из всех суперзвезд». Капризов оформил хет-трик и вытащил «Миннесоту»
Легенда российского волейбола Кириллова играла за сборную Хорватии и трижды завершала карьеру
Минобороны: российские военные пресекли попытку массированной атаки дронов на Крым
Хугербитс предсказал миру мегаземлетрясение магнитудой 8,5 в марте
Пригожин сообщил, что десятки тысяч бойцов ВСУ оказывают сопротивление в Артемовске
В Минфине РФ прокомментировали индексацию социальных пенсий на 3,3% с 1 апреля
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Бостон» переиграл «Кливленд». Тейтум оформил дабл-дабл
Новости
RSS RSS
Все новости